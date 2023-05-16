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16:16, 16 мая 2023Бывший СССР

Появилось видео с подорвавшим блиндаж российским дроном бойцом ВСУ

Telegram-канал «Военндело» показал, как боец ВСУ подорвал свой блиндаж российским дроном

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал свой блиндаж, предположительно, взяв российский дрон с замаскированной взрывчаткой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военндело».

Согласно публикации, украинский военный решил забрать упавший беспилотник и отнести его в блиндаж. «Российские бойцы, дождавшись нужного момента, дистанционно подорвали его», — пишет «Военндело». На кадрах можно увидеть, как в лесистой местности на фоне постройки происходит мощный взрыв.

Ранее военнослужащий ВСУ помог бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отразить атаку своих сослуживцев. Военкор Александр Коц уточнил, что украинский военный ликвидировал семь бойцов. После отражения атаки он понял, что зашел не в тот окоп и отбил наступление не российских военных, а своих сослуживцев.

Кристина Есикова
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