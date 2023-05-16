В США оценили объем вложений России в государственные ценные бумаги

Минфин США: объем вложений РФ в государственные ценные бумаги вырос с $75 млн до $77 млн

Министерство финансов США оценило объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Отмечается, что в марте он вырос с 75 до 77 миллионов долларов, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Это стало незначительным увеличением на фоне длительного сокращения вложений. Так, в марте 2022 года он держался на уровне чуть выше двух миллиардов долларов, в сентябре составил 2,015 миллиарда, к декабрю 2022 года снизился до 629 миллионов и достиг 75 миллионов в феврале 2023 года.

На долгосрочные облигации в марте пришлось 68 миллионов долларов, на краткосрочные — девять миллионов.

Ранее издание The Economist писало, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.

