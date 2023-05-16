Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:13, 16 мая 2023Экономика

В США оценили объем вложений России в государственные ценные бумаги

Минфин США: объем вложений РФ в государственные ценные бумаги вырос с $75 млн до $77 млн

Фото: Pixabay

Министерство финансов США оценило объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Отмечается, что в марте он вырос с 75 до 77 миллионов долларов, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Это стало незначительным увеличением на фоне длительного сокращения вложений. Так, в марте 2022 года он держался на уровне чуть выше двух миллиардов долларов, в сентябре составил 2,015 миллиарда, к декабрю 2022 года снизился до 629 миллионов и достиг 75 миллионов в феврале 2023 года.

На долгосрочные облигации в марте пришлось 68 миллионов долларов, на краткосрочные — девять миллионов.

Ранее издание The Economist писало, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выдают желаемое за действительное: МИД раскритиковал заявление Макрона о «геополитическом поражении» России
Эндокринолог перечислила главные причины ожирения среди россиян
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Украины и Молдавии
Российские военные уничтожили два расчета минометов ВСУ
Россиянка побывала в Австралии и раскрыла истинное отношение местных к русским
Житель Подмосковья получил пулю в голову и выжил
Посол РФ заявил об отсутствии у Польши планов отправить войска на Украину
В США оценили объем вложений России в государственные ценные бумаги
Сексолог назвала психологическую причину низкого либидо
Легендарного гангстера арестовали после драки во время секса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.