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17:37, 16 мая 2023Силовые структуры

Колумбийца осудили на пять лет за распространение фейков об СВО

Гражданина Колумбии осудили на пять лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ

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Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, Энрике в марте 2022 года разместил в московском торговом центре тайник с мобильными устройствами, с которых россиянам отправлялись ложные сообщения о действиях войск страны в рамках специальной военной операции (СВО), в том числе о якобы убийствах мирных граждан. Специалисты выяснили, что фигурант работал на американскую организацию.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США за биологический шпионаж.

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Елизавета Новикова
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