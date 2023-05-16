Колумбийца осудили на пять лет за распространение фейков об СВО

Гражданина Колумбии осудили на пять лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ

Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, Энрике в марте 2022 года разместил в московском торговом центре тайник с мобильными устройствами, с которых россиянам отправлялись ложные сообщения о действиях войск страны в рамках специальной военной операции (СВО), в том числе о якобы убийствах мирных граждан. Специалисты выяснили, что фигурант работал на американскую организацию.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США за биологический шпионаж.