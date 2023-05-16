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08:25, 16 мая 2023Мир

Немецкий политик раскритиковал Зеленского за слова о Крыме

Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт назвал слова Зеленского о Крыме оторванными от реальности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о состоянии Крыма. Об этом Гердт высказался в беседе с РИА Новости.

Он раскритиковал украинского лидера за слова о полуострове и назвал его мнение оторванным от реальности. «Достаточно взять статистику и будет понятно, сколько вложено в Крым и построено за последние девять лет. Украиной и малой доли из всего этого не было сделано», — отметил он.

Немецкий политик добавил, что в составе Украины Крым финансировался по остаточному принципу. Однако в России полуостров активно развивается в разных отраслях, включая инфраструктуру.

В интервью итальянским СМИ Зеленский сообщил, что в Крыму якобы нет ни туризма, ни экономики, ни развития. По его мнению, полуостров невозможно восстановить без участия Украины.

Ранее сообщалось о планах Зеленского начать контрнаступление ВСУ с юга из-за политического значения Крыма. С таким мнением выступил военный эксперт Эд Арнольд в материале для The Guardian.

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Марина Совина
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