Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт назвал слова Зеленского о Крыме оторванными от реальности

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о состоянии Крыма. Об этом Гердт высказался в беседе с РИА Новости.

Он раскритиковал украинского лидера за слова о полуострове и назвал его мнение оторванным от реальности. «Достаточно взять статистику и будет понятно, сколько вложено в Крым и построено за последние девять лет. Украиной и малой доли из всего этого не было сделано», — отметил он.

Немецкий политик добавил, что в составе Украины Крым финансировался по остаточному принципу. Однако в России полуостров активно развивается в разных отраслях, включая инфраструктуру.

В интервью итальянским СМИ Зеленский сообщил, что в Крыму якобы нет ни туризма, ни экономики, ни развития. По его мнению, полуостров невозможно восстановить без участия Украины.

Ранее сообщалось о планах Зеленского начать контрнаступление ВСУ с юга из-за политического значения Крыма. С таким мнением выступил военный эксперт Эд Арнольд в материале для The Guardian.

