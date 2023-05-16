Раскрыты подробности о переговорах по зерновой сделке

Источник РИА Новости заявил об отсутствии радующих перспектив по продлению зерновой сделки

Близкий к ситуации информатор рассказал, как продвигаются переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Источник сообщил, что дискуссия будет представлять собой переговоры технических делегаций, которые постоянно ведутся с начала запуска механизма. Он также заявил об отсутствии радующих перспектив по продлению зерновой сделки

«Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, их [перспектив] нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», — заключил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки. По его словам, российские сельхозпоставки блокируются западными санкциями «без каких-либо перспектив».