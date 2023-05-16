Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:11, 16 мая 2023Мир

Раскрыты подробности о переговорах по зерновой сделке

Источник РИА Новости заявил об отсутствии радующих перспектив по продлению зерновой сделки

Фото: Unsplash

Близкий к ситуации информатор рассказал, как продвигаются переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Источник сообщил, что дискуссия будет представлять собой переговоры технических делегаций, которые постоянно ведутся с начала запуска механизма. Он также заявил об отсутствии радующих перспектив по продлению зерновой сделки

«Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, их [перспектив] нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», — заключил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки. По его словам, российские сельхозпоставки блокируются западными санкциями «без каких-либо перспектив».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выдают желаемое за действительное: МИД раскритиковал заявление Макрона о «геополитическом поражении» России
Россиянам назвали способ избавиться от долгов
Пентагон заявил о планах обучить ВСУ обслуживанию танков Abrams
Раскрыты подробности о переговорах по зерновой сделке
В ДНР сообщили об обстреле четырех населенных пунктов со стороны ВСУ
Импорт смартфонов в Россию сократился
Ирина Шейк снялась в рекламе купальников и восхитила фанатов
Стало известно о взрывах в Черниговской области и Киеве
Зеленского уличили в попытке помешать КНР продвинуть идею переговоров по Украине
Названы возможные гаранты безопасности сторон украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.