Названы города России с сильно подешевевшими частными домами

Restate.ru: частные дома за год сильнее всего подешевели в Москве, Челябинске и Перми

Сильнее всего за год частные дома подешевели в Москве — на 38 процентов, до 37,7 миллиона рублей за объект. Данные с динамикой цен на загородную недвижимость в крупных городах России назвали аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Похожая динамика наблюдается в Подмосковье — минус 12,5 процента, до 25 миллионов рублей. Дома также сильно подешевели в Челябинске (минус 27 процентов, до 5,6 миллиона рублей), Перми (минус 22 процента, до 6,7 миллиона рублей) и Тольятти (минус 18 процентов, до 6,6 миллиона рублей). Более миллиона рублей в цене потеряла недвижимость в Екатеринбурге и Самаре, заметно подешевели дома в Нижнем Новгороде, добавили аналитики.

В Санкт-Петербурге стоимость частных домов упала на 2 миллиона рублей (минус 6 процентов), но предложений в городской черте здесь немного, так что цены остаются высокими — в среднем 30,7 миллиона рублей — это третий показатель в России, отмечают в Restate.ru.

Лидером по росту цен на такую недвижимость стал Ростов-на-Дону — объекты подрожали в среднем на 42 процента за 12 месяцев, до 8,5 миллиона рублей. Резкую положительную динамику заметили и в Казани — плюс 34 процента, до 10,3 миллиона рублей. Похожим образом цены на частные дома изменились в Красноярске (плюс 26 процентов, до 8,1 миллиона рублей), Саратове (плюс 17 процентов, до 4,2 миллиона рублей) и Сочи (плюс 4,5 процента, до 39 миллионов рублей). При этом Сочи обогнал Москву по средней стоимости лота.

«Лидерство Сочи на рынке частных домов — это прямое следствие глобального удешевления объектов на вторичном рынке Москвы — не только домов, но и квартир, участков, коммерческих помещений. Нет инвесторов, покупатели опасаются в нынешней нестабильной ситуации вкладываться в недвижимость, а продавцы вынуждены активно снижать цены, чтобы не ждать сделок месяцами. Такого рода тренды всегда первыми заметны именно в столице», — пояснил руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.