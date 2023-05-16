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13:51, 16 мая 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали главную ошибку при похудении

Нутрициолог Дарья Валентинова рассказала, что голодовки приводят к увеличению веса

Фото: Gecko Studio / Shutterstock / Fotodom

Нутрициолог Дарья Валентинова назвала главной ошибкой при похудении ужесточение диеты после срывов. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалистка рассказала, что наказания за нарушение диеты в виде голодовок и строгих ограничений в питании приводят к увеличению веса. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Если вы начали худеть, допустим, со 100 килограммов, и примерно на 97 килограммах произошел срыв, очень важно не винить себя», — предупредила россиян Валентинова. Нутрициолог объяснила, что в момент срыва нельзя наказывать себя голодовками и строгими ограничениями, а также назначать себе отработки, так как такие действия только приблизят следующий срыв.

Специалистка подчеркнула, что при нарушении диеты важно анализировать, что именно к этому привело, и рекомендовала устраивать медленные и осознанные срывы. «Во-первых, скорее всего, вы съедите намного меньше, нежели если вы будете торопиться, будто это не вы, быстро есть, пока никто не видит. Во-вторых, это, скорее всего, сильно отдалит по времени следующий срыв либо вообще его нивелирует», — заключила нутрициолог.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малышева назвала заблуждением мнение о том, что во время диеты худеющим можно устраивать раз в неделю «праздники живота», во время которых они позволяют себе есть любые вредные продукты. Врач отметила, что такая практика вредит как и организму, так и процессу похудения.

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Олег Давыдов
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