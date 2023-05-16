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02:38, 16 мая 2023Мир

Стало известно о замеченных над польскими аэропортами неопознанных беспилотниках

RMF: два неопознанных БПЛА опасно сблизились с самолетами над польскими аэропортами

Фото: Globallookpress.com

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) заметили в опасной близости от польских пассажирских самолетов на аэродромах страны, передает радиостанция RMF.

По данным журналистов, первый инцидент произошел в субботу, 13 мая, в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Беспилотник пролетел в опасной близости — в 30 метрах от самолета Lot Polish Airlines.

Второй случай зафиксировали в понедельник, 15 мая. Около 15:30 (в это время в Москве было 16:30) экипаж самолета линий Wizz Air, летевший из голландского Эйндховена, во время посадки в аэропорту города Катовице заметил дрон. БПЛА появился в запрещенной для полетов зоне.

Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России. Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании.

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Марина Совина
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