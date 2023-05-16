Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:13, 16 мая 2023Россия

Власти подтвердили уничтожение украинских дронов в Курской области

Курский губернатор Старовойт подтвердил уничтожение украинских дронов на границе

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российские пограничники сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на границе в Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе», — пояснил губернатор области.

Оба дрона, уточнил Старовойт, взорвались при падении. Осколки повредили находящийся рядом экскаватор.

16 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что пограничники в Курской области пресекли атаку двух украинских дронов-камикадзе, которые летели в сторону школы в селе Гусево. По информации авторов поста, БПЛА были замечены в 500 метрах от границы.

Приграничный российский регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 15 мая стало известно об атаке ВСУ на населенные пункты Локоть и Красный Пахарь Курской области. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, но около 600 человек остались без электричества, уточнял Старовойт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
ФСИН проверит блогершу Блиновскую на предмет нарушения условий домашнего ареста
YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда»
Семьям участников СВО пообещали сохранить служебное жилье
Бойцы ЧВК «Вагнер» приехали в запретивший петь гимн России караоке-клуб
Раскрыты местонахождение и задачи российских «Маркеров»
Ватикан начал расследование чуда в американской церкви
Российский футболист захотел сменить гражданство
Москвичам спрогнозировали июльское тепло во второй декаде мая
Поющим о наркотиках рэперам пригрозили уголовным наказанием с 2024 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.