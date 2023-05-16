Власти подтвердили уничтожение украинских дронов в Курской области

Курский губернатор Старовойт подтвердил уничтожение украинских дронов на границе

Российские пограничники сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на границе в Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе», — пояснил губернатор области.

Оба дрона, уточнил Старовойт, взорвались при падении. Осколки повредили находящийся рядом экскаватор.

16 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что пограничники в Курской области пресекли атаку двух украинских дронов-камикадзе, которые летели в сторону школы в селе Гусево. По информации авторов поста, БПЛА были замечены в 500 метрах от границы.

Приграничный российский регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 15 мая стало известно об атаке ВСУ на населенные пункты Локоть и Красный Пахарь Курской области. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, но около 600 человек остались без электричества, уточнял Старовойт.