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19:07, 16 мая 2023Ценности

Стилистка перечислила три вопроса самому себе перед решением о покупке обновки

Стилистка из США Мак посоветовала перед покупкой обновки задавать себе три вопроса

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Стилистка из Нью-Йорка, США, Мак (фамилия неизвестна), чей блог насчитывает 561,5 тысячи подписчиков, перечислила три вопроса, которые следует задать самому себе перед решением о покупке обновки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

На видео специалистка посоветовала зрителям перед шопингом задать себе три вопроса с целью выяснить, насколько та или иная вещь необходима. В первую очередь Мак обратила внимание на то, что многие люди покупают один и тот же предмет гардероба, но в разных дизайнах и фасонах. «Мы часто просто покупаем несколько версий одной и той же вещи. На самом деле вы, вероятно, просто покупаете новую вторую любимую вещь. Задайте себе вопрос: "Насколько сильно она отличается от другой одежды в вашем шкафу?"», — заявила она.

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Второй вопрос, по мнению Мак, поможет выяснить, подходит ли выбранная вещь к образу жизни, который ведет ее предполагаемый обладатель. «Я отчаянно нуждалась в новой паре сабо на платформе, поскольку они очень мило смотрятся. Но в Нью-Йорке я постоянно хожу пешком», — рассказала она.

В заключение автор видео посоветовала юзерам спросить себя, могут ли они составить с выбранной вещью три образа. «Не позволяйте шопингу взять над вами верх!» — высказалась Мак.

В январе стилистка Юлия Зверева рассказала о правилах покупок во время распродаж. Специалистка призвала делать выбор в пользу вещей «вне времени», упомянув в этой связи классику и базу. В качестве примеров базовых вещей она назвала бежевое пальто и тренч ниже колен, белую рубашку из плотного хлопка прямого кроя, черные или бежевые лодочки, а также белую однотонную футболку.

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Мария Винар
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