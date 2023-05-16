Британский педагог поделилась советами по обучению детей английскому

Педагог Робертс: чтобы дети освоили чтение по-английски, учите с ними рифмующиеся слова

Перед тем, как ребенок начнет осваивать чтение на английском, важно, чтобы он познакомился со всеми звуками алфавита, но не называл сами буквы. Об этом рассказала британский педагог-эксперт, сооснователь и руководитель английского детского сада Britannia School в Москве Холли Робертс. Советами о том, как научить детей читать на английском, она поделилась с «Лентой.ру».

Чтобы ребенок быстро освоил чтение на иностранном языке, важно пользоваться следующими правилами фонетики, сообщила Робертс.

Произносить звуки CVC-слов отдельно

«CVC-слова — это слова, построенные по модели согласный/гласный/согласный. Начинающий читатель легко смешивает три звука в этих словах и декодирует их. Поэтому когда видите CVC-слово, просите ребенка произнести каждый звук отдельно, например, b/ ,a/ ,t/, а затем сложить их вместе и прочитать слово "bat"», — рекомендовала педагог.

Изучать рифмующиеся слова/семьи слов

Когда дети изучают семьи слов, это повышает их понимание фонем, что, в свою очередь, помогает им прослеживать закономерности при чтении, обратила внимание собеседница «Ленты.ру».

«Это важный навык, который помогает им начать "читать", объединяя группы букв в слове. Например, как только ребенок узнает слово "cat", он сможет прочитать и другие рифмующиеся слова типа: hat, mat, fat, так как в них меняется лишь одна буква», — пояснила она.

Понимать фонемику

В любом языке существует минимальные звуковые единицы — фонемы. В английском, по словам Робертс, они состоят из согласных, коротких и длинных гласных и диграмм (уникальных звуков, состоящих из отдельных букв, например, /th/, /sh/, /ch/).

Понимание фонемики предполагает изучение звуков и того, как обращаться с ними в слове Холли Робертс британский педагог

Выучить узнаваемые слова

Чтобы ребенку было проще читать по-английски, с ним стоит выучить узнаваемые или так называемые самые распространенные слова, например, «have» или «they». «Их достаточно сложно декодировать фонетически, так как они не соответствуют языковым правилам. Поэтому чтобы быстро научиться читать узнаваемые слова, их нужно просто запомнить», — посоветовала Робертс.

Ранее эксперты провели вопрос среди россиян и назвали иностранные языки, которые предприниматели считают самыми перспективными для развития карьеры в ближайшие годы. На первом месте оказался английский.