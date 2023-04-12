Названы самые перспективные языки для развития карьеры

RT: английский и китайский языки признали наиболее перспективными для развития карьеры

Эксперты провели вопрос среди россиян и назвали иностранные языки, которые предприниматели считают самыми перспективными для развития карьеры в ближайшие годы. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Английский язык учит или уже знает каждый четвертый топ-менеджер (26 процентов), также популярен китайский язык (14 процентов).

При этом реже предприниматели интересуются испанским языком (10 процентов), немецким (5 процентов), французским (5 процентов), говорится в исследовании аналитиков.

Респонденты уверены, что знание китайского языка поможет им продвинуться по карьерной лестнице, найти новых партнеров из Китая, а также сделает их грамотными специалистами.

При этом руководители, изучающие китайский язык, чаще всего встречаются во Владивостоке (37 процентов) и в Хабаровске (36 процентов). А в каждой второй компании (50 процентов) уже есть или планируется корпоративное обучение иностранным языкам: английскому (52 процента), китайскому (23 процента), немецкому (15 процентов), испанскому (15 процентов) или французскому (14 процентов).

Респонденты считают, что такое обучение поможет сотрудникам в работе на зарубежных рынках и в коммуникации с иностранными партнерами.

31 марта аналитики опубликовали результаты опроса, в котором большинство россиян заявили, что от их работы многое зависит, а их увольнение вызовет большие трудности у работодателя. Незаменимыми сотрудниками назвали себя 61 процент опрошенных. При этом 23,3 процента считают, что их уход обернется серьезными проблемами для компании.