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14:59, 16 мая 2023Россия

Тело пропавшей четыре дня назад российской студентки нашли в море

Тело пропавшей во Владивостоке четыре дня назад студентки нашли в море у острова Русский

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тело 19-летней студентки Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которая пропала во Владивостоке четыре дня назад, нашли в море близ острова Русский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации авторов канала, студентка из Тывы утонула. Подробностей о ее гибели пока нет.

Студентка ДВФУ пропала 12 мая – последний раз ее видели, когда она вышла из здания университета и села в автобус. Через несколько часов телефон россиянки был переведен на почту, после чего она перестала выходить на связь с родственниками.

До исчезновения студентка жаловалась подруге, что за ней следят. То же самое она говорила и своему отцу. По рассказам соседки по комнате, пропавшая первокурсница в последнее время та вела себя странно, прогуляла почти весь семестр, редко куда-то выходила и увлеклась раскладами на картах Таро.

Девушку искали четверо суток. Волонтеры нашли мокрый чемодан на набережной Владивостока, но вещей погибшей там не было.

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Анастасия Шейкина
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