Авиакомпания Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за начала полетов в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways призвала прекратить провокации в свой адрес, которые начались из-за возобновления прямых полетов в Россию. Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что в связи с восстановлением полетов в Россию в адрес компании «слышны оскорбительные заявления». Там напомнили, что введение или отмена безвизового режима, а так же восстановление или прекращение авиасообщения, является прерогативой государств, а не авиакомпаний.

«Стыдно, когда нашу авиакомпанию называют предательской. Видно даже невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят те силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов, готовы пойти против интереса собственной страны и народа», — говорится в заявлении. Georgian Airways призвали грузин трезво оценить ситуацию и «поддержать сторону истины», согласно которой компания «была и будет служить интересам Грузии и грузинского народа».