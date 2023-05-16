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21:18, 16 мая 2023Путешествия

Грузинская авиакомпания запустила продажу билетов в Россию

Georgian Airways запустила продажу билетов на прямые рейсы из Тбилиси в Москву

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила продажу билетов в Россию. Предложение появилось на официальном сайте перевозчика, сообщает ТАСС.

Так, перелет в одну сторону из Тбилиси в Москву начинается от 840 лари (примерно 27 тысяч рублей). Уточняется, что билеты доступны с 20 мая.

15 мая запуск прямых рейсов из Москвы в Тбилиси анонсировала компания «Азимут». Цены за полет из России в Грузию составляют 17–20 тысяч рублей. Представитель перевозчика отметил, что при формировании цены на билеты в Тбилиси учитывалась стоимость билетов из Москвы в Ереван.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который снял запрет на полеты в Грузию для российских авиаперевозчиков, введенный в 2019 году. МИД России также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность.

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Марк Успенский
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