В России прокомментировали планы G7 и ЕС о новых газовых санкциях

Постпредство РФ при ЕС: Брюссель полностью не откажется от российского газа

Пресс-служба постпредства России при Евросоюзе прокомментировала сообщение Financial Times о планах стран «Большой семерки» (G7) и ЕС запретить перезапуск газопроводов России. Заявление ведомства приводят «Известия».

Постпредство заявило, что Брюссель полностью не откажется от российского газа. «Речь идет не о полном прекращении поставок, а о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта отечественного голубого топлива. То есть о фиксации статус-кво», — отметили в дипмиссии.

В российском представительстве добавили, что подобное решение является не экономическим, а политическим. Мера не изменит объем российских поставок. «Подобные рестрикции не окажут серьезного влияния на энергетический сектор РФ», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее FT заявила о намерении стран G7 и ЕС запретить перезапуск газопроводов России. Издание предположило, что мера может быть принята на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая. По данным газеты, Запад придерживается планов и дальше сокращать использование российских энергоресурсов.

