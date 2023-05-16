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01:30, 16 мая 2023Экономика

В России прокомментировали планы G7 и ЕС о новых газовых санкциях

Постпредство РФ при ЕС: Брюссель полностью не откажется от российского газа

Фото: Unsplash

Пресс-служба постпредства России при Евросоюзе прокомментировала сообщение Financial Times о планах стран «Большой семерки» (G7) и ЕС запретить перезапуск газопроводов России. Заявление ведомства приводят «Известия».

Постпредство заявило, что Брюссель полностью не откажется от российского газа. «Речь идет не о полном прекращении поставок, а о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта отечественного голубого топлива. То есть о фиксации статус-кво», — отметили в дипмиссии.

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В российском представительстве добавили, что подобное решение является не экономическим, а политическим. Мера не изменит объем российских поставок. «Подобные рестрикции не окажут серьезного влияния на энергетический сектор РФ», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее FT заявила о намерении стран G7 и ЕС запретить перезапуск газопроводов России. Издание предположило, что мера может быть принята на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая. По данным газеты, Запад придерживается планов и дальше сокращать использование российских энергоресурсов.

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Марина Совина
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