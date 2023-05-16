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09:50, 16 мая 2023Россия

Территорию у петербургского БЦ оцепили из-за подозрительного предмета с фитилем

78.ru: в Петербурге территорию у БЦ «Москва» оцепили из-за странного предмета с фитилем

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге территорию у бизнес-центра (БЦ) «Москва» оцепили из-за подозрительного предмета с торчащим фитилем, который был замечен на газоне. Об этом сообщается в Telegram-канале 78.ru.

По сведениям издания, все произошло 15 мая. Странный предмет также был обмотан полиэтиленом.

О находке сообщили прохожие в полицию при метрополитене на станции «Площадь Александра Невского-1». Сотрудники силовых структур выставили оцепление спустя восемь минут.

Другие подробности происшествия сейчас выясняются.

1 мая сообщалось, что в московском районе Южное Бутово обнаружили похожий на гранату предмет. Его заметили на площадке для выгула собак недалеко от храма Святителя Стефана Пермского.

На место выезжали сотрудники столичных экстренных служб.

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Анна Щербакова
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