Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов по итогам 2022 года

Совет директоров «Газпрома» 23 мая обсудит выплату дивидендов по итогам 2022 года

Совет директоров «Газпрома» 23 мая обсудит выплату дивидендов по итогам 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что холдинг не раскрывал финансовые показатели по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за минувший году.

Согласно отчету по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), чистая прибыль «Газпрома» сократилась до 747,25 миллиарда рублей, а добыча упала на 20 процентов, до 412 миллиардов кубических метров. Экспорт в дальнее зарубежье снизился на 45,5 процента, до 100,9 миллиарда кубометров.

Ранее стало известно, что менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды в 2023 году по итогам прошлого года.

