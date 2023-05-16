Пожар на электроподстанции в центре российского города показали на видео

В центре Краснодара загорелась электроподстанция Южная

В центре Краснодара загорелась электроподстанция. Кадры очевидцев с места показал Telegram-канал Kub Mash.

ЧП произошло на Ставропольской, 2 — электроподстанции Южная. Огонь охватил 100 квадратных метров.

По данным Kub Mash, в домах рядом нет света и воды. Остановилось также движения трамваев, не работают светофоры. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.

Ранее в другом российском городе — Тольятти — загорелся покрасочный цех предприятия «Феррони», площадь пожара достигла 20 тысяч квадратных метров. Предположительной причиной случившегося в МЧС назвали нарушение технологического процесса.