Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 16 мая 2023Россия

85-летней россиянке сломали челюсть в стоматологической клинике

85-летней жительнице Свердловской области сломали челюсть при попытке вырвать зуб мудрости

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Верхней Пышме Свердловской области 85-летней пациентке в стоматологической клиники сломали челюсть на приеме. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ. Екатеринбург Онлайн».

Местная жительница обратилась к врачам с жалобами на острую зубную боль. По словам родственницы россиянки, «около двух часов врачи издевались над бедной бабушкой». После того, как спустя 40 минут обезболивающее перестало действовать, «они уже наживую ломали ей челюсть», добавила женщина.

Прямо из стоматологического кабинета горожанку доставили в госпиталь ветеранов войн, где ее прооперировали. В медучреждении отметили, что проведение манипуляции было осложнено возрастом пациентки и наличием у нее кардиостимулятора.

В местной стоматологии пояснили, что зуб пенсионерки сросся с челюстью. Поскольку боли беспокоили женщину, оставлять зуб было нельзя, добавили там. Главврач стоматологии назвал осложнением то, что прочность челюстной кости оказалась меньше, чем прочность этой спайки кости и зуба, и заявил, что пациентка была уведомлена об этом.

Ранее жительнице Башкирии также сломали челюсть на приеме у стоматолога. Россиянка обратилась в суд с требованием взыскать с клиники полмиллиона рублей в счет возмещения ущерба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Что известно об атаке?
Российская авиация нанесла удар по мотострелкам ВСУ на купянском направлении
85-летней россиянке сломали челюсть в стоматологической клинике
В Совете Федерации рассказали о лжи Зеленского про Крым
Двухлетний ребенок упал с девятого этажа в Москве и выжил
17-летний российский певец купил роскошный автомобиль за миллионы рублей
В Европе предложили принять меры против заработка Индией на российской нефти
Названы российские города с максимальным ростом цен на новостройки
Популярный у москвичей способ проверки здоровья снова появился в столице
В Евросоюзе призвали поддержать развивающиеся страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.