62-летняя Джулианна Мур снялась без макияжа

62-летняя актриса Джулианна Мур показала внешность без макияжа в кабинете у косметолога

Американская актриса Джулианна Мур показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

62-летняя знаменитость поделилась видео в сторис, в котором она снялась в кабинете у косметолога. Так, в ролике звезда киноленты «Голодные игры» предстала лежащей на кушетке. На размещенных кадрах видно, что на лице Мур отсутствует косметика, а волосы собраны и уложены в полотенце.

«Восстановилась и чувствую себя отлично», — подписала она публикацию.

В январе Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости. По словам телезвезды, главным в мейкапе для нее является прорисовка бровей, поскольку в подростковом возрасте она выщипала чересчур много волосков. «Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице», — пожаловалась она.