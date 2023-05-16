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20:09, 16 мая 2023Россия

В российской кофейне начали продавать кофе с грудным молоком

Mash: в пермской кофейне посетителям начали предлагать кофе на грудном молоке

Фото: Jeremy Yap / Unsplash

В одной из кофеен Перми посетителям начали предлагать кофе на грудном молоке. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Предприниматель через социальные сети нашел недавно родивших матерей и предложил им сотрудничество. Девять женщин согласились. В итоге ежедневно мужчина получает около пяти литров молока, которое распределяется по трем заведениям в городе.

За одну порцию в кофейне просят 650 рублей. По словам предпринимателя, грудное молоко в дефиците, поэтому стоимость готового продукта выходит недешевой. Он также заверил потенциальных покупателей, что каждая сделка сопровождается справкой из больницы для безопасности продукта.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин перечислил россиянам главные потенциальные источники бактерий на кухне. Среди основных источников бактерий специалист, в частности, назвал ножи, которые должны быть разными для разных продуктов.

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Никита Абрамов
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