В российской кофейне начали продавать кофе с грудным молоком

Mash: в пермской кофейне посетителям начали предлагать кофе на грудном молоке

В одной из кофеен Перми посетителям начали предлагать кофе на грудном молоке. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Предприниматель через социальные сети нашел недавно родивших матерей и предложил им сотрудничество. Девять женщин согласились. В итоге ежедневно мужчина получает около пяти литров молока, которое распределяется по трем заведениям в городе.

За одну порцию в кофейне просят 650 рублей. По словам предпринимателя, грудное молоко в дефиците, поэтому стоимость готового продукта выходит недешевой. Он также заверил потенциальных покупателей, что каждая сделка сопровождается справкой из больницы для безопасности продукта.

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