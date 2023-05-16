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07:40, 16 мая 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе выявили первые случаи кори

В Роспотребнадзоре заявили, что в Белгородской области выявили первые четыре случая кори

Фото: Unsplash

В Белгородской области выявлены первые случаи заражения корью. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по российскому региону на своем сайте.

По данным службы, заболевания зарегистрированы на территориях Белгорода, Старого Оскола и Белгородского района. Корью заболели две женщины в возрасте 22 и 58 лет, а также двое детей 9 месяцев и 9 лет.

Известно, что инфицированные не привиты и находились в городах, где уже выявили корь. В частности, зараженные приехали в граничащий с Украиной регион из Ингушетии, Московской и Курской областей.

В России, по данным от конца апреля, зафиксировано свыше тысячи заболевших корью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала корь очень заразной инфекций и подчеркнула, что важно находить всех, кто контактировал с заболевшими.

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Анастасия Шейкина
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