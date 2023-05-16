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11:41, 16 мая 2023Россия

Власти Крыма уточили порядок проведения линеек для выпускников

Торжественные линейки для выпускников в Крыму проведут в зданиях школ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Торжественные линейки для выпускников девятых и одиннадцатых классов в Крыму проведут в зданиях школ с присутствием родителей. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов. Его слова приводит ТАСС.

Такие меры были приняты местными властями из соображений безопасности, пояснил Аксенов. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах.

Ранее стало известно, что в школах Белгородской области, расположенных в 15 километрах от границы с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок. Глава местного Минобра Андрей Милехин уточнил, что в более отдаленных районах линейки проведут для всех выпускников, но максимальное число школьников на празднике — 300.

В Воронеже отменили общегородской выпускной вечер для школьников, при этом последние звонки и выпускные вечера в образовательных учреждениях состоятся.

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Евгения Куликова
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