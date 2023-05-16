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10:35, 16 мая 2023Россия

Тело 12-летней школьницы нашли в российской квартире

В Иваново 12-летняя школьница насмерть отравилась угарным газом в квартире

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Иваново тело 12-летней школьницы нашли в квартире на проспекте Текстильщиков. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Ивановской области.

По данным правоохранителей, ребенок скончался от отравления угарным газом. Девочка вместе с матерью и младшей сестрой находилась в ванной, где им стало плохо и они потеряли сознание.

Мать и младшая сестра погибшей пострадали, их госпитализировали. Следователи осмотрели место происшествия, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Республике Тыва семья с семилетним ребенком насмерть отравилась угарным газом в частном доме. Признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.

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Анастасия Шейкина
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