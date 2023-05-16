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20:35, 16 мая 2023Ценности

Раскрыты подробности работы в модном российском маркетплейсе

Life: сотрудники Lamoda пожаловались на физически тяжелую работу и штрафы из-за мошенников

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники крупного модного маркетплейса Lamoda пожаловались на физически тяжелую работу и штрафы, которые им выписывают из-за действий мошенников. Подробности работы в компании они раскрыли в беседе с Life.

Одна из сотрудниц склада сравнила свой труд с рабством. «Тут тебе надо каждую секунду лазить на последний стеллаж, а заказы могут быть физически тяжелыми. <...> Такое рабство бесплатное, рабочая сила такая своеобразная, как тюрьма», — заявила она.

Другой работник российского маркетплейса утверждает, что руководство просит требовать от клиентов оплачивать заказы через Систему быстрых платежей (СБП). Таким образом компания якобы экономит средства.

Помимо этого, сотрудники рассказали о штрафах из-за подмены товаров мошенниками. Недобросовестные клиенты заказывают на Lamoda товар, предварительно купив его дешевую подделку. Во время примерки они меняют оригинал на копию и возвращают курьеру. Когда обман вскрывается, курьеру выписывают штраф — как правило, на полную сумму товара, сказано в материале.

Ранее другой российский маркетплейс — Wildberries — раскрыл схему обмана на сотни миллионов рублей со стороны сотрудников. По данным компании, в инциденте участвовали порядка 300 человек.

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Варвара Кошечкина
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