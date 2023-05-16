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07:06, 16 мая 2023Мир

В США объяснили причину затягивания контрнаступления ВСУ

Генерал США Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за угрозы высоких рисков

Фото: Sergei Karazy / Reuters

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начинают контрнаступление. Об этом он написал в статье для Washington Post.

Хертлинг отметил, что наступление требует больших сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Поэтому он объяснил долгую подготовку ВСУ к операции высокими рисками, с которыми могут столкнуться военные.

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«Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — подчеркнул он.

Военный также добавил, что когда солдатам ВСУ прикажут продвигаться вперед, «отозвать их уже будет невозможно». Даже для наиболее элитных подразделений армии США и лучшего военачальника подобная задача стала бы очень серьезным вызовом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления. «Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями... Мы должны готовиться», — отметил он.

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Марина Совина
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