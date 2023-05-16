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17:09, 16 мая 2023Моя страна

В Нижегородской области рыбаки спасли осиротевшего лосенка

В Нижегородской области спасли третьего за год осиротевшего лосенка

Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области

Рыбаки из Воскресенского района в Нижегородской области нашли и спасли лосенка-сироту. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Мужчины рыбачили на реке Уста, когда к ним прибился лосенок. Малыш не отходил от рыбаков всю ночь. Мать лосенка найти не удалось, поэтому осиротевшее животное отвезли егерям охотхозяйства «Сокол».

На следующий день старший инспектор Министерства лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области Александр Пасынков забрал малыша и отвез его в село Троицкое Воскресенского района. Отмечается, что это уже третий за год лосенок-сирота, найденный в Нижегородской области. «Этот более-менее общительный такой», — отмечает Пасынков.

Животное отдали в добрые руки. Теперь за ним ухаживает хозяйка конного клуба «Серая лошадь» Татьяна Пирогова. Во время осмотра на малыше нашли клещей и подсохшие раны.

Ранее сообщалось, что пожарные в Тюменской области спасли из огня двух лосят. По словам спасателей, животные получили незначительные травмы и были сильно напуганы.

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Алиса Удовик
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