В Совете Федерации рассказали о лжи Зеленского про Крым

Член Совфеда Цеков назвал ложью высказывания президента Украины Зеленского о Крыме

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Крыме — возмутительная ложь. Об этом заявил член Совета Федерации от республики Сергей Цеков, его слова приводит РИА Новости.

Так сенатор отреагировал на слова Зеленского из интервью итальянским СМИ о том, что жители Крыма являются украинцами, выступающими против России, а также о том, что в регионе нет ни экономики, ни туризма. В этом же интервью он заявил, что полуостров невозможно «восстановить» без участия Украины.

Цеков предположил, что президент Украины либо не владеет ситуацией в регионе, что делает его идиотом, либо намеренно лжет.

«Чтобы так беспардонно врать, как врал Зеленский западной публике, это надо быть либо абсолютным идиотом, не владеющим ситуацией о том, что происходит в Крыму, либо отвратительным и наглым лжецом», — сообщил он.

Эти высказывания президента Украины раскритиковал и экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Он раскритиковал украинского лидера за слова о полуострове и назвал его мнение оторванным от реальности.

После референдума, прошедшего в марте 2014 года, Крым вошел в состав России. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать итоги голосования и заявили об аннексии региона. Российская сторона отвергла эти обвинения и настояла на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.