Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:18, 16 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взятии российскими военными Масютовки в Харьковской области

RusVesna сообщила о взятии российскими военными села Масютовка в Харьковской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

«Русская Весна» сообщила о взятии российскими военными села Масютовка в Харьковской области на купянском направлении.

Отмечается, что населенный пункт распложен в низине и практически разрушена, однако на близлежащих высотах на другом берегу реки Осклол укрепились Вооруженные силы Украины (ВСУ) и контролировали низину огнем артиллерии и пулеметов.

Стало известно, что в штурме украинского укрепрайона участвовали бойцы «Роты Z» из бывших заключенных, пятеро из них перешли реку и закидали позицию противника гранатами, они удерживали опорный пункт до подхода пехоты в Масютовку и окрестности.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач назвал главное преимущество, которым обладают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут). По его словам, у них имеются значительные разведывательные возможности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине
Стало известно о взятии российскими военными Масютовки в Харьковской области
В российском регионе украинский дрон атаковал полицейских
Посол России оценил возможность разрыва дипломатических отношений с Польшей
Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов по итогам 2022 года
В США признали роль Китая в урегулировании кризиса на Украине
Баскетболист ЦСКА Швед высказался о продолжении карьеры
Макрон отверг данную ему французами характеристику
Названо главное преимущество украинских военных в Артемовске
Пушков предупредил США о последствиях замораживания финансовых резервов России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.