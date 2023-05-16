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10:41, 16 мая 2023Россия

В Дагестане медсестра избила санитарку за чтение религиозных книг

Mash Gor: в Махачкале медсестра избила санитарку за чтение религиозных книг вместо работы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Махачкале медсестра избила санитарку за чтение религиозных книг вместо работы. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

По информации издания, конфликт произошел в РКБ №2 в столице Дагестана. 68-летняя санитарка и 43-летняя медсестра больше 20 лет проработали в реанимационном отделении.

В последнее время санитарка стала попустительски относиться к своим обязанностям. Женщина предпочитала читать, совершать намаз, игнорируя работу. Такое поведение раздражало остальной коллектив медучреждения.

Однако претензии высказала санитарке только медсестра. Она попыталась отнять книги у женщины, но та начала сопротивляться. За это медсестра несколько раз ударила оппонентку по лицу.

Санитарка написала заявление в полицию. После произошедшего ее уволили из больницы.

В апреле сообщалось, что в Уфе пьяный воспитанник детдома избил воспитателя и медсестру за запрет садиться за руль. В результате у медсестры оказался сломан нос, а у воспитательницы диагностирован перелом кисти руки. После инцидента 17-летний воспитанник детдома сбежал и вернулся под утро с переломом стопы.

Пострадавшие россиянки обратились в полицию.

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Анна Щербакова
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