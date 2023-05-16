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10:45, 16 мая 2023Ценности

Меган Фокс снялась в цепях на голое тело для обложки Sports Illustrated

Актриса Меган Фокс снялась в цепях на голое тело для обложки журнала Sports Illustrated

Фото: Greg Swales / Sports Illustrated

Американская актриса Меган Фокс приняла участие в новой фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

37-летняя знаменитость снялась для обложки в платье, выполненном в виде цепей, которые демонстрировали ее голое тело. Модель запечатлели сидящей в океане с распущенными волосами. При этом на размещенном снимке видно, что на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров она отказалась.

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Помимо телезвезды, в фотосессии для журнала приняли участие писательница Марта Стюарт, манекенщица Брукс Надер и певица Ким Петрас. Автором изображений выступил фотограф Рувен Афандор. Отмечается, что съемку для журнала провели в Доминикане.

Ранее в мае 81-летняя Марта Стюарт стала самой старой моделью на обложке Sports Illustrated. Предпринимательница позировала перед фотографом в оранжевой накидке, надетой поверх слитного купальника белого цвета с глубоким декольте.

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Майя Пономаренко
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