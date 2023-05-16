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12:37, 16 мая 2023Мир

В Артемовске убит очередной американский наемник

Военкор Симонов: в Артемовске ликвидирован американский наемник ВСУ Николас Маймер

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На западных окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут) бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидирован наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США Николас Маймер, ранее служивший в американском спецназе. Об этом сообщает военкор Александр Симонов в Telegram.

Судя по обнаруженным бойцами документам, погибший являлся ветераном Сил специального назначения Армии США и имел военно-учетную специальность специалиста по саперному делу. Сообщается, что бывший «зеленый берет» отчаянно отстреливался при попытке покинуть линию боевого соприкосновения, но в ходе перестрелки был настигнут шквальным огнем российских штурмовиков.

Также известно, что Майерс занимался обучением территориальной обороны ВСУ на роли инструктора по минно-взрывному делу, но позднее был передислоцирован под Артемовск.

Согласно данным Симонова, тело и личные документы Майерса в ближайшее время будут переданы американским представителям для возвращения на его родину в штат Айдахо.

Ранее американские СМИ сообщали о гибели еще одного американца, бывшего морпеха КМП США Купера Эндрюса, который погиб под Артемовском. Мужчине было 26 лет. Предположительно, он уехал из штата Огайо в ноябре 2022 года, а его контракт с иностранным легионом на Украине закончился в марте. Факт его смерти также подтвердил Госдеп США.

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Виктория Кондратьева
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