«Уралвагонзавод» представит Т-90МС и БМПТ на выставке в Минске

«Уралвагонзавод» представит танк Т-90МС и БМПТ на выставке MILEX-2023 в Минске

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») представит боевую машину поддержки танков (БМПТ) и танк Т-90МС на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

«Особый интерес сегодня к танку Т-90МС, который признан экспертами и военными специалистами в качестве одной из лучших машин последнего времени. После проведенной модернизации существенно улучшены его боевые и ходовые качества», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что машина получила форсированный двигатель, модульную динамическую защиту третьего поколения, современные средства связи и модернизированное орудие.

Также «Уралвагонзавод» предлагает экспортным партнерам усовершенствованный Т-72. Модернизация позволяет продлить эффективную эксплуатацию техники с наибольшей выгодой и наименьшими затратами.

Кроме того, в Минске представят инженерную машину разграждения ИМР-3М и БМПТ на базе танка Т-90. В арсенал БМПТ входят управляемые ракеты, автоматические пушки калибра 30 миллиметров, пулемет и гранатометы.

В феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что на фоне специальной военной операции интерес к российской военной технике за рубежом вырос.