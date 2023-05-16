Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:31, 16 мая 2023Наука и техника

«Уралвагонзавод» представит Т-90МС и БМПТ на выставке в Минске

«Уралвагонзавод» представит танк Т-90МС и БМПТ на выставке MILEX-2023 в Минске

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») представит боевую машину поддержки танков (БМПТ) и танк Т-90МС на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

«Особый интерес сегодня к танку Т-90МС, который признан экспертами и военными специалистами в качестве одной из лучших машин последнего времени. После проведенной модернизации существенно улучшены его боевые и ходовые качества», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что машина получила форсированный двигатель, модульную динамическую защиту третьего поколения, современные средства связи и модернизированное орудие.

Также «Уралвагонзавод» предлагает экспортным партнерам усовершенствованный Т-72. Модернизация позволяет продлить эффективную эксплуатацию техники с наибольшей выгодой и наименьшими затратами.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Кроме того, в Минске представят инженерную машину разграждения ИМР-3М и БМПТ на базе танка Т-90. В арсенал БМПТ входят управляемые ракеты, автоматические пушки калибра 30 миллиметров, пулемет и гранатометы.

В феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что на фоне специальной военной операции интерес к российской военной технике за рубежом вырос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Украина признала причастность своей разведки к покушениям на известных россиян. Кто стал целью нападений?
Ударившему мужчину с нашивкой Z россиянину назначили исправительные работы
Полиция США арестовала россиян по подозрению в продаже авиазапчастей
Экономикам Казахстана и Киргизии предсказали рост из-за притока россиян
В ООН отреагировали на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Турист убил украинку в Таиланде, оставил рядом с ней пилу и попытался скрыться
Известная актриса развенчала миф об историчности одного из популярных сериалов
«Уралвагонзавод» представит Т-90МС и БМПТ на выставке в Минске
На Западе подтвердили применение Украиной ракет Storm Shadow
11-летняя девочка пережила нападение пумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.