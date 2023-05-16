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10:49, 16 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об уничтожении моста для переброски резервов ВСУ

«РВ»: ЧВК «Вагнер» уничтожила мост через реку, по которому ВСУ перебрасывали резервы

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» точным ударом уничтожила мост через реку, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для переброски резервов, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Артиллерия точно поразила цель, частично разрушив сооружение, сделав его непригодным для движения транспорта», — сказано в сообщении.

Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее канал сообщил, что ночью 16 мая был нанесен самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Удар произведен с использованием ракет «Кинжал» и «Калибр», в результате возник пожар площадью 200 квадратных метров.

Варвара Кошечкина
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