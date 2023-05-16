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02:08, 16 мая 2023Экономика

Маска вызвали в суд по делу JP Morgan и Эпштейна

Виргинские острова США вызвали в суд Маска по делу банка JP Morgan и финансиста Эпштейна
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Власти Виргинских островов США направили судебную повестку предпринимателю и миллиардеру Илону Маску из-за иска против одного из крупнейших банков страны JP Morgan Chase, которого обвиняют в помощи финансисту Джеффри Эпштейну в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Маска вызвали в суд, поскольку Эпштейн «мог ссылаться или пытался ссылаться» на бизнесмена при взаимодействии с банком. Власти островов в ходатайстве сообщили, что пробовали выйти на контакт с самим Маском и его представителем, но не получили ответ.

В марте генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона вызвали в суд из-за помощи Эпштейну. Банк обвиняют в извлечении выгоды из «торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», однако организация называет эти заявления необоснованными.

Эпштейн являлся клиентом JPMorgan с 2000 по 2013 год. Последние пять лет его обслуживали несмотря на то, что он признал им свою вину по обвинениям в организации проституции в 2008 году. Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года в тюремной камере, где ожидал суда.

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Марина Совина
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