Раскрыты последствия контрнаступления Украины для стран Запада

Foreign Affairs: контрнаступление Украины даст преимущество России

Раскрыты последствия возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для стран Запада. По мнению аналитиков Foreign Affairs, оно даст преимущество России.

«Путин может предположить, что это наступление представляет собой высшую точку западной помощи Украине, и что со временем Россия будет способна истощить ВСУ. Москва уверена, что предстоящая атака Киева будет разовой акцией. Россия может считать, что время еще на ее стороне», — пишут авторы материала Майкл Кофман и Роб Ли.

При этом они утверждают, что те западные чиновники, которые оказывают военную помощь Киеву, регулярно сталкиваются с разочарованием. Авторы полагают, что оно связано с тем, что ни один пакет помощи пока так и не изменил ход игры.

«Западу пора начать активнее планировать будущее Украины, не зацикливаясь на одном лишь контрнаступлении. История показывает, что конфликты бывает очень трудно завершить», — заключили журналисты.

Тем временем Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью 16 мая нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Как уточнили в Минобороны России, в украинской столице был поражен американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.