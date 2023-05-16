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01:37, 16 мая 2023Россия

Названа цель атак ВСУ по российским нефтебазам

Военный эксперт Тимошенко: ВСУ хотят лишить российских военных возможности передвигаться

Фото: Пресс-служба губернатора Краснодарского края / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с Ura.ru назвал цель атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтебазам. По его словам, они атакуют объекты с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для того, чтобы лишить российских военных возможности передвигаться.

«[Можно нанести дронами серьезные повреждения по нефтебазам], потому что там достаточно тонкостенная емкость, которая содержит топливо: соляр, бензин, масла», — заявил он.

Тимошенко уточнил, что атака таких объектов лишает противника возможности совершать передвижение до тех пор, пока не будет совершен новый завоз топлива и организовано его хранение.

Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал полицейских, прибывших на место обстрела со стороны ВСУ в Брянской области. В результате были повреждены два автомобиля.

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Марина Совина
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