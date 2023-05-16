Популярный российский курорт назвали небезопасным для заработка на жилье

Инвестор Позднякова: рынок Сочи является небезопасным с точки зрения инвестиций в жилье

Рынок недвижимости в Сочи является неинтересным и небезопасным для заработка на жилье. Такое мнение «Ленте.ру» высказала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

Инвестор назвала рынок жилья на популярном курорте абсолютно непривлекательным с точки зрения краткосрочных инвестиций. «Если говорить про долгосрочные вложения, то, возможно, этот интерес есть при условии соблюдения ряда факторов, например, сноса железнодорожного полотна с прибрежной зоны, введения мер и санкций в отношении незаконно возведенных объектов и того, что рынок зарубежной недвижимости для россиян будет окончательно закрыт и россиян не будет никакой возможности купить недвижимость за пределами России», — добавила она.

По словам эксперта, многие инвесторы, которые приобрели жилье в Сочи в 2020-2021 годах с целью заработать на ней, столкнулись с проблемами с продажей. Она отметила, что в данный момент клиенты, которые рассматривают лоты в курортном городе, «выбирают очень придирчиво и очень придирчиво рассчитывают инвестиции». Кроме того, на объекты в Сочи покупателям больших дисконтов не предоставляют. Позднякова подытожила, что курортный город — небезопасный регион для вложения средств в недвижимость, и причиной этому служат непонятные финансовые перспективы, а также юридические и природные риски (например, смещение домов вместе с фундаментом в результате движения горных пород).

В апреле эксперты РИА Новости пришли к выводу, что среди регионов России в последние пять лет (с 2018 по 2022 год) выгоднее всего инвестировать в недвижимость оказалось в Краснодарском крае. По их данным, там с учетом сдачи в аренду жилье могло приносить 19,7 процента годовых.