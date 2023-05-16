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13:03, 16 мая 2023Ценности

Россиянам назвали последствия ходьбы в обуви на голую ногу

Дерматолог Саперова: ходьба в обуви на голую ногу приводит к повреждению кожи на ступнях

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова назвала россиянам последствия ходьбы в обуви на голую ногу. Соответствующий материал появился на сайте агентства РИАМО.

По словам специалистки, данное действие является безопасным для здоровья человека, однако нужно учитывать, что это может привести к повреждению кожи на ступнях и пальцах ног. Кроме того, Саперова отметила, что ношение обуви без носков увеличивает риск заражения грибковой или бактериальной инфекцией, а также способствует появлению мозолей и вросших ногтей.

В случае проявлений всех вышеперечисленных проблем, в том числе возникновения неприятного запаха, могут быть назначены антимикробные препараты и антисептики. «В более серьезных случаях может потребоваться консультация специалиста-дерматолога или хирурга», — пояснила медик.

Для профилактики заболеваний кожи стоп Саперова посоветовала носить обувь, которая хорошо вентилируется и соответствует размеру ноги. Вдобавок она рекомендовала регулярно мыть ступни, использовать специальные дезодоранты и ежедневно менять носки.

Ранее стилистка Ольга Ким назвала россиянам способ модно носить сандалии с носками. По словам эксперта, сегодня сочетание данных вещей является трендом. В связи с этим специалистка посоветовала выбирать спортивные или полуспортивные сандалии с носками под костюмы, шорты, рубашки, панамы и бейсболки.

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Мария Винар
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