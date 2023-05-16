Сторонник ИГ получил 12 лет за подготовку теракта в Ставрополе

Суд приговорил к 12 годам сторонника ИГ, готовившего теракт в Ставрополе осенью 2021 года

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Рамина Нурмагомедова за подготовку теракта на объекте транспортной инфраструктуры в Ставрополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по ряду особо тяжких преступлений. Первые три года из назначенных он проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима.

Суд установил, что подсудимый 12 октября 2021 года в Ставрополе принял присягу на верность ИГ, отправив соответствующую аудиозапись руководителю запрещенной международной террористической организации. Затем он решил взорвать объект транспортной инфраструктуры.

Нурмагомедов приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако он не успел совершить теракт, так как его задержали правоохранительные органы.