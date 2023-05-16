Россиянин «прикинулся облачком» и снял тучного морского зайца

Россиянину удалось подплыть к морскому зайцу и снять его на видео под Мурманском

Россиянину удалось подплыть к морскому зайцу и снять его на видео под Мурманском. Об этом сам автор видео рассказал в сообществе «Мурманский берег» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, для того чтобы не спугнуть тучное животное, ему пришлось вести себя очень осторожно и тихо.

«Прикинувшись облачком, мы подкрались на лодке к морскому зайчишке, лежащему на гранитном диване с фукусным (фукус, вид бурых водорослей, также известный как «морской виноград» — прим. «Ленты.ру») покрывалом, но все же были разоблачены», — рассказал он. После того как мужчина подплыл слишком близко, животное испугалось и спрыгнуло в воду.

Морской заяц — представитель вида ластоногих из семейства настоящих тюленей. Масса этого животного достигает 280 килограммов.

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