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13:05, 16 мая 2023Путешествия

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за эпилептического припадка пассажира

Летевший из Кызыла самолет вернулся в аэропорт из-за эпилептического припадка пассажира

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Самолет в Тыве вернулся в аэропорт вылета из-за начавшегося эпилептического припадка у пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла ночью во вторник, 16 мая, с лайнером российской авиакомпании «Тува Авиа», летевшим из Кызыла в Кургунтук.

«После взлета капитан воздушного судна принял решение о его возврате на аэродром вылета по причине эпилептического припадка пассажира», — говорится в сообщении.

Посадка самолета прошла благополучно. Информации о нынешнем состоянии пассажира не приводится.

Ранее в апреле российский лайнер совершил вынужденную посадку из-за проблем со здоровьем у пассажирки. Инцидент произошел с самолетом «Уральских авиалиний», следовавшим из Хабаровска в Екатеринбург. Находящаяся на борту 80-летняя женщина почувствовала недомогание во время полета и потеряла сознание.

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Фариза Бацазова
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