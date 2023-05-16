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03:34, 16 мая 2023Россия

Зеленского уличили в попытке помешать КНР продвинуть идею переговоров по Украине

Политолог Асафов: Зеленский хочет помешать КНР убедить Европу начать переговоры по Украине

Фото: Globallookpress.com

Политолог Александр Асафов в беседе с Ura.ru назвал основную цель турне президента Украины Владимира Зеленского по европейским странам. Он уличил Зеленского в том, что таким образом тот пытается помешать спецпредставителю КНР по делам Евразии Ли Хуэю продвинуть идею переговоров по Украине.

«Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова», — заявил эксперт.

По его словам, Зеленский намерен добиться возвращения украинской повестки, которая начала постепенно вылетать из информационного пространства Запада, а также в преддверии визита представителя Китая убедиться в том, что никто станет обсуждать возможность начала мирных переговоров с Россией. Также, как отметил Асафов, таким образом он сможет «выклянчить» еще больше денег и вооружений.

Ранее стало известно, что государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды и фейков на фоне поездки Зеленского в Рим. Так, в ходе политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали украинскому лидеру «глупые вопросы» и избегали острых тем.

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Марина Совина
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