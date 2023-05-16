В Италии рассказали о дне фейков из-за визита Зеленского

Fatto Quotidiano: в Италии устроили день фейков и пропаганды из-за визита Зеленского в Рим

Итальянские власти в честь визита президента Украины Владимира Зеленского устроили день пропаганды. С таким мнением выступила обозреватель Fatto Quotidiano Даниэла Раньери.

По мнению автора, государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды и фейков на фоне поездки Зеленского в Рим. Так, в ходе политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали украинскому лидеру «глупые вопросы» и избегали острых тем.

Раньери подчеркнула, что эта ситуация является примером несоблюдения «заветной европейской свободы слова», поскольку никто их журналистов не стремился критиковать политика. Все его ответы были посвящены обвинениям российского президента Владимира Путина.

«Зеленский постоянно руководствовался одной концепцией: якобы "у Путина армия наемников и, следовательно, солдаты без мотивации", в то время как украинский народ полон патриотического духа и на 100 процентов поддерживает власть. Если бы это было правдой, Зеленский не стал бы объявлять вне закона 11 оппозиционных партий, отключать три телеканала, критикующих правительство, и вводить военное положение», — рассказала Раньери.

13 мая Зеленский посетил Рим и Ватикан, где провел ряд встреч — с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром страны Джорджей Мелони, а также с Папой Римским.