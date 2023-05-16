Графолог оценила подлинность найденной записки с новым пророчеством Жириновского

Графолог Коваленко: найденная записка с пророчеством Жириновского скорее всего подлинная

Найденная записка с новым пророчеством первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского скорее всего подлинная, если изображение не было «подкорретировано» нейросетью, хотя и это маловероятно, считает графолог, основатель графологического центра Psyaudit Светлана Коваленко. Так она в беседе с «Лентой.ру» оценила подлинность записки.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что нашел предсказание политика о будущем России среди записок в архиве основателя ЛДПР. По его словам, на одном из черновиков был список из четырех великих, на взгляд Жириновского, событий, одно из которых еще не произошло — воссоединение России в границах СССР к 2025 году.

По мнению эксперта, вероятность того, что опубликованный ранее документ был написан рукой самого Жириновского, составляет 98 процентов. Коваленко сравнила документ с имеющимся в ее картотеке автографом политика и отметила, что в обоих случаях совпадают как психологические черты писавшего документ, так и стилистические особенности.

«Как графолог я в первую очередь смотрю на стиль письма. И в первом, и во втором его можно назвать единым. И по нажиму, и по написанию букв. У Владимира Вольфовича было очень индивидуальное написание букв — буквы "Р", буквы "М" и заглавных букв. Это очень трудно подкорректировать, только если нейросеть не поработала» Светлана Коваленко графолог

При этом она добавила, что при создании похожего почерка нейросетью, компьютерная программа не смогла бы в точности повторить написание концовок букв, их «хвостиков».

«Буква "Б", и вот эта черта, которая идет вверху, которая "крышует" ее, — она как была, так и осталась переходящей еще на две буквы следом,— отметила она. — Нейросеть бы четко скопировала какую-то букву, и, сделав анализ двух-трех, создала бы свою, похожую, и тогда получился бы обрубленный "хвостик"».

В целом же она охарактеризовала почерк Жириновского как свидетельство импульсивности, вовлеченности и высокого интеллекта.

На двух листах бумаги, опубликованных вице-спикером Госдумы Чернышовым, в хронологическом порядке упоминаются Французская революция 1791 года, произошедшее в 1871 году объединение Германии, Октябрьская революция, а также «объединение Русского мира в границах СССР», которое, по мнению первого лидера ЛДПР, произойдет в 2025 году. Кроме того, Жириновский допускает, что до 2040 года может состояться объединение «в границах славянского мира». Чернышов подчеркнул, что это не единственная достойная внимания записка из числа найденных в архивах.