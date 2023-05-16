Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 16 мая 2023Россия

В ЛДПР нашли еще одно предсказание Жириновского о будущем России

Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел еще одно предсказание Жириновского о будущем России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще одно предсказание первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал депутат, во время работы с архивами он нашел несколько записок с ранее необнародованными мыслями основателя ЛДПР. Среди них был список из четырех великих, по мнению Жириновского, событий, одно из которых еще не произошло.

На двух листах бумаги в хронологическом порядке упоминаются Французская революция 1791 года, произошедшее в 1871 году объединение Германии, Октябрьская революция, а также «объединение Русского мира в границах СССР», которое, по мнению первого лидера ЛДПР, произойдет в 2025 году. Кроме того, Жириновский допускает, что до 2040 года может состояться объединение «в границах славянского мира».

Чернышов подчеркнул, что это не единственная достойная внимания записка из числа найденных в архивах. Вице-спикер Госдумы заверил, что в будущем обнародует и другие.

7 июля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что предсказания основателя ЛДПР были выстроены «не на пустом месте». Он подчеркнул, что пророчества Жириновского основаны «не на картах игральных», а на знаниях.

Материалы по теме:
«Появится ли новый прикольный дядька?» Что ждет ЛДПР и российскую политику после смерти Жириновского? Отвечают политологи
«Появится ли новый прикольный дядька?»Что ждет ЛДПР и российскую политику после смерти Жириновского? Отвечают политологи
7 апреля 2022
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
6 апреля 2022
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
6 апреля 2022
Вованга. Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
Вованга.Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
26 марта 2022

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у лидера ЛДПР наступил септический шок, а также отказало легкое.

При жизни Жириновский якобы предвидел происходящие сейчас события. Одним из его самых популярных прогнозов считается заявление о возможном начале в феврале 2022 году специальной военной операции на Украине, сделанное за год до ее начала. Уже после смерти политика стали появляться и другие его «пророчества».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Россия нанесла мощный удар по Киеву. Почему на Украине атаку назвали исключительной?
Косторная назвала цели в парном катании
Казахстанского депутата обвинили в рабовладении
В Госдуме призвали «затягивать» деньги из США и Европы обходными путями
Выставка о 110 годах российской анимации открылась в Москве
В Узбекистане отменили концерты Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»
Жена Джастина Бибера объяснила страх перед рождением ребенка
Принц Уильям начал планировать свою будущую коронацию
Российские пограничники пресекли атаку украинских дронов под Курском
Разработчик заявил о возможности использования беспилотного «Урала» в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.