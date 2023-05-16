В ЛДПР нашли еще одно предсказание Жириновского о будущем России

Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел еще одно предсказание Жириновского о будущем России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще одно предсказание первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал депутат, во время работы с архивами он нашел несколько записок с ранее необнародованными мыслями основателя ЛДПР. Среди них был список из четырех великих, по мнению Жириновского, событий, одно из которых еще не произошло.

На двух листах бумаги в хронологическом порядке упоминаются Французская революция 1791 года, произошедшее в 1871 году объединение Германии, Октябрьская революция, а также «объединение Русского мира в границах СССР», которое, по мнению первого лидера ЛДПР, произойдет в 2025 году. Кроме того, Жириновский допускает, что до 2040 года может состояться объединение «в границах славянского мира».

Чернышов подчеркнул, что это не единственная достойная внимания записка из числа найденных в архивах. Вице-спикер Госдумы заверил, что в будущем обнародует и другие.

7 июля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что предсказания основателя ЛДПР были выстроены «не на пустом месте». Он подчеркнул, что пророчества Жириновского основаны «не на картах игральных», а на знаниях.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у лидера ЛДПР наступил септический шок, а также отказало легкое.

При жизни Жириновский якобы предвидел происходящие сейчас события. Одним из его самых популярных прогнозов считается заявление о возможном начале в феврале 2022 году специальной военной операции на Украине, сделанное за год до ее начала. Уже после смерти политика стали появляться и другие его «пророчества».