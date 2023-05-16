Российский танкист рассказал о 10-часовом бое из подбитого танка

Российские военные 10 часов отбивались от ВСУ, закрывшись в подбитом танке

Российские военные, закрывшись в подбитом танке, 10 часов отстреливались от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом командир боевой машины — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

По словам офицера, во время наступления на опорный пункт ВСУ его танк подорвался на фугасном снаряде и был отрезан от основных войск. «И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим. Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж», — заявил он.

Баганов добавил, что, выйдя из танка и спустившись в окопы, экипаж машины спустя время обнаружил, что находится в украинских укреплениях. После этого в военнослужащие связались с командиром батальона, получили направление и вышли из траншей противника. «Где-то часа в три ночи мы вышли к своим. Там нас встретили и отправили в госпиталь», — заключил старший лейтенант.

В Минобороны уточнили, что весь экипаж танка получил ранения. В частности, командир машины был ранен осколками, наводчик был тяжело контужен, а механик-водитель получил ранения в ноги и лицо.

Ранее командир танкового батальона Вооруженных сил России с позывным Тигр рассказал, что российские танкисты в Донецкой народной республике впервые столкнулись во встречном бою с экипажем ВСУ на немецком танке Leopard, который отступил после первого выстрела в его сторону.