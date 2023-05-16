Экстренные службы подтвердили сообщения о взрыве на газопроводе в ХМАО

Экстренные службы подтвердили сообщения о пострадавших при взрыве на газопроводе в ХМАО

Экстренные службы подтвердили сообщения о пострадавших при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в инциденте пострадали пять человек.

Эту же информацию подтверждают источники ТАСС, однако не сообщают о взрыве — собеседники этого агентства сообщают лишь о пожаре.

В свою очередь, Telegram-канал «112» рассказывал об одном погибшем.

Известно, что взрыв прогремел в 30 километрах от поселка Лыхма на участке газопровода Елец-1.