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14:39, 16 мая 2023Россия

Экстренные службы подтвердили сообщения о взрыве на газопроводе в ХМАО

Экстренные службы подтвердили сообщения о пострадавших при взрыве на газопроводе в ХМАО

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Экстренные службы подтвердили сообщения о пострадавших при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в инциденте пострадали пять человек.

Эту же информацию подтверждают источники ТАСС, однако не сообщают о взрыве — собеседники этого агентства сообщают лишь о пожаре.

В свою очередь, Telegram-канал «112» рассказывал об одном погибшем.

Известно, что взрыв прогремел в 30 километрах от поселка Лыхма на участке газопровода Елец-1.

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Марк Леонов
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