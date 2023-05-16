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15:41, 16 мая 2023Силовые структуры

Изготовившего и подбросившего СВУ российской учительнице мужчину задержали

Shot: под Пермью задержали мужчину, подбросившего бревно с СВУ учительнице в огород

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пермской области задержали 54-летнего местного жителя, подбросившего самодельное взрывное устройство (СВУ) учительнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фигуранта бросила жена и он был уверен, что на такое решение повлияла ее подруга — учительница. Тогда он решил отомстить женщине и взорвать ее вместе с домом. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о незаконном изготовлении оружия. Задержанный находится под подпиской о невыезде. В его доме провели обыски и нашли ружье МР.

Ранее стало известно, что педагог нашла СВУ в своем огороде в бревне. Опасную находку отправили на экспертизу и выяснили, что это взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом.

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Екатерина Власова
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